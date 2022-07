Bologna Lucca, blitz di Sartori: parti molto vicine alla chiusura (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il futuro di Lucca potrebbe essere in Serie A, dopo essere stato al centro delle trattative a gennaio ora è il Bologna a fare sul serio Il futuro di Lucca potrebbe essere in Serie A, dopo essere stato al centro delle trattative a gennaio ora è il Bologna a fare sul serio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il diesse Sartori avrebbe fatto un vero e proprio blitz per l’attaccante del Pisa superando la concorrenza del Sassuolo. Accordo vicino tra le parti per un trasferimento a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il futuro dipotrebbe essere in Serie A, dopo essere stato al centro delle trattative a gennaio ora è ila fare sul serio Il futuro dipotrebbe essere in Serie A, dopo essere stato al centro delle trattative a gennaio ora è ila fare sul serio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il diesseavrebbe fatto un vero e proprioper l’attaccante del Pisa superando la concorrenza del Sassuolo. Accordo vicino tra leper un trasferimento a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato, @BfcOfficialPage vicino a #Lucca del #Pisa per l'attacco ???? - psb_original : Calciomercato Pisa - Il Bologna fa sul serio per Lucca: la situazione #SerieB - CalcioNews24 : Il #Bologna prova a chiudere per #Lucca ?? - giovaeffe : Oggi giornata thriller per le emittenti di calcio mercato, la resa dei conti. Skriniar incontra il PSG o l’Inter pe… - GionnyBfc : @BolognaSpazio Shuurs pare sia vicino al torino. E lucca a noi. Quel trio li piu ilicic e io sarei felice caro amico spazio bologna -