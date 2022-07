Bologna, ecco il piano alternativo a Lucca (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Chi può arrivare se salta l’attaccante del Pisa Stando a quanto riferito da Sky Sport la prima scelta per l’attacco del Bologna è Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa. Qualora dovesse fallire l’assalto al centravanti nel giro della Nazionale, i rossoblu virerebbero su Jørgen Strand Larsen. I romagnoli hanno effettuato un rilancio per per l’attaccante norvegese del Gröningen. Il Bologna prenderà uno solo dei due attaccanti, ma intanto la dirigenza rossoblù giocherà su due tavoli per chiudere il primo da cui avranno l’ok finale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Chi può arrivare se salta l’attaccante del Pisa Stando a quanto riferito da Sky Sport la prima scelta per l’attacco delè Lorenzo, centravanti del Pisa. Qualora dovesse fallire l’assalto al centravanti nel giro della Nazionale, i rossoblu virerebbero su Jørgen Strand Larsen. I romagnoli hanno effettuato un rilancio per per l’attaccante norvegese del Gröningen. Ilprenderà uno solo dei due attaccanti, ma intanto la dirigenza rossoblù giocherà su due tavoli per chiudere il primo da cui avranno l’ok finale L'articolo proviene da Calcio News 24.

BolognaSpazio : ?????????? | La priorità per il #Bologna è un vice #Arnautovic. I rossoblu si sono mossi per Lorenzo #Lucca, ma la socie… - jes_sunflower : comunque se qualcunx a bologna ha visto una con le trecce, tuta blu/celeste (che mannaggia a me il caldo la volevo… - bologna_sport : La prima in casa sarà contro Trieste il 9 ottobre #VirtusBologna - LeBombeDiVlad : ???? #Bologna, superato il #Sassuolo nella corsa per #Lucca ?? Ecco le cifre dell'affare #LBDV #LeBombeDiVlad… - SchoneKapelle : #Theate al #Rennes sblocca #Rugani al #Bologna. Ci tenevo ad avvisarvi, ecco. -