Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 27 luglio

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildella Regioneper la giornata di27, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Nuovo appuntamento con il lavoro di analisi della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco gli aggiornamenti delle ultime 24 ore in merito ainsi registrano 8.438 nuovi, 14, 39 in terapia intensiva, 1.048 negli altri reparti. SportFace.

TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Calano positivi e ricoveri – 15 decessi - TV2000it : #Covid bollettino di oggi #26luglio 88.221 nuovi casi e 253 morti Positività è al 19,7% con 446.718 tamponi Ricove… - qn_carlino : Covid Veneto, il bollettino del 26 luglio: 9.049 nuovi casi e 16 morti - TheItalianTimes : ?? ALLERTA PIOGGIA Dopo il #caldo, oggi allerta #temporali in 9 #Regioni. La #Protezionecivile ha diramato un bollet… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #Coronavirus #Veneto: i dati di martedì #26luglio Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è di Azienda Zer… -

Sono 8.438 i nuovi casi di Covid - 19 segnalati innelle ultime 24 ore, una tendenza in discesa, che porta il totale dei contagi a 2.076.120. Ilregionale segnala 14 vittime, per un totale di 15.037. Scendono gli indicatori sugli ...È undi guerra quello che arriva dal settore agricolo nazionale nel bel mezzo di una delle più ... Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte,e Emilia Romagna, ovvero quasi il 90% ...Coronavirus, il bollettino della Regione Veneto aggiornato al 27 luglio 2022: morti, contagi e guariti delle ultime 24 ore ...Sono 8.438 i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Veneto nelle ultime 24 ore, una tendenza in discesa, che porta il totale dei contagi a 2.076.120. Il bollettino regionale segnala 14 vittime, per un to ...