Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti mercoledì 27 luglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Bollettino Covid della Regione Campania per la giornata di mercoledì 27 luglio, con i numeri delle ultime 24 ore aggiornati in merito a contagi, morti e guariti dal Coronavirus. Ecco quindi un altro appuntamento quotidiano con la pubblicazione dei dati a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus in tutta Italia. oggi si registrano 5.887 nuovi contagi, 3 morti, 5.331 tamponi molecolari, 30 in terapia intensiva, 659 nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) IlCovid della Regioneper la giornata di27, con i numeri delle ultime 24 ore aggiornati in merito adal Coronavirus. Ecco quindi un altro appuntamento quotidiano con la pubblicazione dei dati a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus in tutta Italia.si registrano 5.887 nuovi, 3, 5.331 tamponi molecolari, 30 in terapia intensiva, 659 nei reparti ordinari. SportFace.

