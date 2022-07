Blasi e Totti: sbuca un nuovo retroscena, c'entra la sorella di Ilary (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuova indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi. Secondo il settimanale Chi, i motivi della rottura starebbero in due avvenimenti e in una decisione radicale del Pupone. La telenovela più seguita del momento continua. La coppia più chiacchierata ha in serbo novità per noi. Ilary Blasi e Francesco Totti monopolizzano il gossip estivo e il settimanale Chi ringrazia. Ci sono all'orizzonte nuovi dettagli sull’addio della coppia. Il settimanale Chi è pronto a svelare la fine. Sappiamo che i rotocalchi di cronaca rosa continuano a seguire le vicende di Ilary Blasi e Francesco Totti. i due continuano ad alimentare il gossip, occupando le prime pagine con i loro faccioni. Fanno parlare di sé, ma in modi diversi. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuova indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra. Secondo il settimanale Chi, i motivi della rottura starebbero in due avvenimenti e in una decisione radicale del Pupone. La telenovela più seguita del momento continua. La coppia più chiacchierata ha in serbo novità per noi.e Francescomonopolizzano il gossip estivo e il settimanale Chi ringrazia. Ci sono all'orizzonte nuovi dettagli sull’addio della coppia. Il settimanale Chi è pronto a svelare la fine. Sappiamo che i rotocalchi di cronaca rosa continuano a seguire le vicende die Francesco. i due continuano ad alimentare il gossip, occupando le prime pagine con i loro faccioni. Fanno parlare di sé, ma in modi diversi. ...

