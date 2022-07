Blade, Captain America 4, Thunderbolts: Marvel conferma i registi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Marvel ha confermato i registi di Blade, Captain America 4 e Thunderbolts, i tre film faranno parte della Fase 5 dell'MCU e usciranno nei cinema nel corso del 2024. I Marvel Studios hanno confermato le notizie circolate nelle ultime settimane annunciando ufficialmente i registi di Blade, Captain America 4 e Thunderbolts. Come rivela l'Hollywood Reporter, a dirigere il reboot di Blade sarà Bassam Tariq, Captain America: New World Order sarà diretto da Julius Onah, mentre Jake Schreier si occuperà della regia di Thunderbolts. Tutti e tre i film sono stati annunciati ufficialmente dal ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022)hato idi4 e, i tre film faranno parte della Fase 5 dell'MCU e usciranno nei cinema nel corso del 2024. IStudios hannoto le notizie circolate nelle ultime settimane annunciando ufficialmente idi4 e. Come rivela l'Hollywood Reporter, a dirigere il reboot disarà Bassam Tariq,: New World Order sarà diretto da Julius Onah, mentre Jake Schreier si occuperà della regia di. Tutti e tre i film sono stati annunciati ufficialmente dal ...

