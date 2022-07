Black Panther: Wakanda Forever, Shuri, Nakia e Ramonda nel nuovo poster (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le guerriere di Wakanda Shuri, Nakia e Ramonda al centro del nuovo poster del cinecomic Black Panther: Wakanda Forever. Un nuovo poster di Black Panther: Wakanda Forever, l'attesissimo sequel del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, ritrae tre forti figure femminili che avranno un ruolo chiave nel nuovo cinecomic. Al cenrtri del poster, realizzato dall'artista Ryan Meinerding, troviamo Shuri con ai lati Nakia e la regina Ramonda mentre onorano solennemente re T'Challa di Chadwick Boseman. Come rivela il nostro speciale sul San ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022) Le guerriere dial centro deldel cinecomic. Undi, l'attesissimo sequel del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, ritrae tre forti figure femminili che avranno un ruolo chiave nelcinecomic. Al cenrtri del, realizzato dall'artista Ryan Meinerding, troviamocon ai latie la reginamentre onorano solennemente re T'Challa di Chadwick Boseman. Come rivela il nostro speciale sul San ...

Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Namor sta per fare il suo debutto nel #MCU in #BlackPantherWakandaForever. Vediamo assieme chi è il personaggio conosciuto a… - IGNitalia : Namor sta per fare il suo debutto nel #MCU in #BlackPantherWakandaForever. Vediamo assieme chi è il personaggio con… - sunwoobestii : ora devo sopravvivere fino a novembre così da vedere black panther :') - sunwoobestii : a me black panther ha fatto piangere solo il trailer figuriamoci quando andrò al cinema a vederlo - badtasteit : I nuovi set #LEGO ispirati a #BlackPantherWakandaForever potrebbero aver rivelato l'identità dell'erede di T'Challa… -