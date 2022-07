Bimba francese perde il peluche a Roma Offerta maxi ricompensa - Cronaca - quotidiano.net

(Di mercoledì 27 luglio 2022) "Nostra figlia è devastata dalla perdita del suo orsacchiotto, chiamaci se lo trovi". Genitori troppo premurosi? Probabilmente sì, anche perché la coppia, rimasta in vacanza afino all'...

monica_francese : @Lucywillkillyou @Labellasospesa Ehhhh come si fa a trattare e o punire una persona così ??????povera bimba speriamo s… -

"Nostra figlia è devastata dalla perdita del suo orsacchiotto, chiamaci se lo trovi". Genitori troppo premurosi Probabilmente sì, anche perché la coppia, rimasta in vacanza a Roma fino all'11 luglio, promette una ricompensa di 500 euro. L'annuncio compare su diversi cartelli affissi nella zona della Balduina in particolare, dove la famiglia ...Unaha perso il suo orsacchiotto preferito e adesso i genitori lo cercano disperatamente per Roma, con tanto di cartelli e una lauta ricompensa di 500 euro. Caroline - Marie , questo il ..."Nostra figlia è devastata dalla perdita del suo orsacchiotto, chiamaci se lo trovi". Genitori troppo premurosi Probabilmente sì, anche perché la coppia francese, rimasta in vacanza a Roma fino all’1 ...Ugbad Abdi è la prima modella a posare sulla copertina di Vogue Francia in hijab: “La rappresentazione contribuisce a far sì che le persone ...