Billy Corgan: "Il wrestling mi ha aiutato durante periodi difficili della mia vita"

Intervistato da TV Insider, la leggenda del rock Billy Corgan ha parlato del suo amore per il wrestling. Passione che l'ha convinto ad intraprendere diverse avventure nel pro wrestling, tra cui quella dietro le quinte di Impact wrestling della quale è stato Senior Producer of Creative and Talent Development e nella NWA, di cui è proprietario e presidente. Il mitico front man degli Smashing Pupkins ha spiegato di essersi innamorato del wrestling dopo diversi anni in cui aveva smesso di seguirlo. Tutto è avvenuto all'apice della notorietà da musicista di Corgan: "Il mio amore per il wrestling si è riacceso alla fine degli anni '90, quando stavo attraversando un periodo davvero difficile con la band e la mia ...

