Bianca Guaccero | il pubblico non la dimentica | pioggia d’amore per Detto Fatto

SbrindGatto : @MaroneBoderato Toh, non mi ricordavo ci fosse BIANCA GUACCERO nel film - fabio_giannella : @LRDLofficial #BattitiLive mi fa ricordare il balletto di @bianca_guaccero e @JonathanKash ?? - leggoit : Bianca Guaccero, la malinconia dopo l'addio a Detto Fatto: ecco cosa dice - AntoDamiano1996 : BIANCA GUACCERO CHE CANTA 'O ZAPPATORE' STO FINENDO NELLA STRATOSFERA #Techetechete - infoitcultura : Ballando con le Stelle 17, Bianca Guaccero nel cast? L’indiscrezione -

, ex conduttrice di Detto Fatto, posta su Instagram una storia sdolcinata che fa pensare i fan. Vediamo a chi è rivolta. Detto Fatto non torna più in onda., però, ...non sarà più al timone di Detto Fatto, per lei solo messaggi di affetto e amore da parte dei suoi fan. La sua risposta è stata inattesa e inaspettata.è conosciuta per ...Bianca Guaccero non riesce a darsi pace dopo la chiusura di Detto Fatto: sui social arrivano le proteste dei fan.Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ieri hanno scatenato il pubblico del Giffoni FIlm Festival: lei è la conduttrice dell'evento e raggiunta sul palco dal fidanzato si sono scambiati un romantico baci ...