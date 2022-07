(Di mercoledì 27 luglio 2022)ci prova e tenta di evitare che le divisioni spalanchino le porte alla destra: 'Non, siamo di fronte a una destra che ha litigato per due anni ed è bastata una ...

Lo ha detto Pier Luigia L'Aria che Tira su La7. "Non abbiamo fatto nemmeno un tentativo e credo che questo possa esserci rimproverato", ha osservato riferendosi sempre al tema dell'alleanza ...Un paesaggio pieno di nebbie, anche se lui, il sindaco Coletta," Vogliamo andare avanti, ... Tra gli interlocutori possibili, oltre a, Calenda, Tabacci e fate voi, ci sarebbe anche il ... Bersani insiste: “Tentare di ricucire con M5s, non dobbiamo fare delle fatwe” Il deputato di Liberi e Uguali, che non si ripresenterà alle elezioni, lancianun appello: "A destra hanno litigato per due anni e poi..." ...