Berlusconi ospite in un talk show dopo anni: il leader di Fi si accomoda sulla poltrona di casa in vista del voto. Sarà a Zona Bianca su Rete 4 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Rieccolo. dopo anni di assenza, tra Covid e acciacchi fisici, il voto all’orizzonte lo richiama nell’arena che ha sempre preferito per i suoi show, dalla “discesa in campo” al contratto con gli italiani. Silvio Berlusconi torna un programma tv e lo fa nel salotto di casa, proscenio comodo: il leader di Forza Italia Sarà ospite di Zona Bianca, trasmissione di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi, in onda giovedì sera. L’ultima volta dell’ex cavaliere fisicamente presente sul piccolo schermo fu prima delle Europee del 2019 a Stasera Italia di Barbara Palombelli, sempre sul più casalingo dei canali Mediaset. Con Forza Italia azzoppata dalla lunga lista di addii, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Rieccolo.di assenza, tra Covid e acciacchi fisici, ilall’orizzonte lo richiama nell’arena che ha sempre preferito per i suoi, dalla “discesa in campo” al contratto con gli italiani. Silviotorna un programma tv e lo fa nel salotto di, proscenio comodo: ildi Forza Italiadi, trasmissione di4 condotta da Giuseppe Brindisi, in onda giovedì sera. L’ultima volta dell’ex cavaliere fisicamente presente sul piccolo schermo fu prima delle Europee del 2019 a Stasera Italia di Barbara Palombelli, sempre sul piùlingo dei canali Mediaset. Con Forza Italia azzoppata dalla lunga lista di addii, ...

