Benevento, la Giunta comunale dà l'ok per un nuovo parco giochi inclusivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

La Giunta comunale di Benevento ha dato l'ok al progetto per la realizzazione di un parco giochi inclusivo in Via Vittime di Nassiriya, per un importo pari a 63872,50 euro.

"Quello dell'inclusione – commentano gli assessori Coppola e Rosa – è uno dei temi più cari a questa amministrazione: tutti i bambini hanno diritto di giocare insieme. Giocare rendendo vivi i nostri splendidi parchi e spazi verdi: abbiamo creato una nuova area gioco in Villa comunale, abbiamo riaperto Villa dei Papi, reso di nuovo fruibili i giardini Piccinato e grazie a questa opportunità creeremo una nuova area a servizio dei cittadini".

