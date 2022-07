Ben Affleck piange al compleanno di Jennifer Lopez (Di mercoledì 27 luglio 2022) La luna di miele di Jennifer Lopez e Ben Affleck a Parigi sta diventando una sorta di soap formato social. Come muovono un passo, i due novelli sposi fanno notizia e meno di due settimane dopo il matrimonio segreto a Las Vegas continuano a tenere banco: prima ci sono stati i baci al parco, poi le passeggiate romantiche tra i monumenti parigini, le fughe al Marais e ancora la crociera sulla Senna con i paparazzi che hanno immortalato l’attore addormentato (e con la bocca aperta) sul ponte del bateau mouche. E mentre le femministe di mezzo mondo ancora litigano sulla scelta di JLo di farsi chiamare con il cognome del marito – retaggio patriarcale o svolta romantica? -, fanno il giro dei social le immagini di Affleck in lacrime durante la cena di compleanno della pop star. Pochi giorni fa l’attrice e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) La luna di miele die Bena Parigi sta diventando una sorta di soap formato social. Come muovono un passo, i due novelli sposi fanno notizia e meno di due settimane dopo il matrimonio segreto a Las Vegas continuano a tenere banco: prima ci sono stati i baci al parco, poi le passeggiate romantiche tra i monumenti parigini, le fughe al Marais e ancora la crociera sulla Senna con i paparazzi che hanno immortalato l’attore addormentato (e con la bocca aperta) sul ponte del bateau mouche. E mentre le femministe di mezzo mondo ancora litigano sulla scelta di JLo di farsi chiamare con il cognome del marito – retaggio patriarcale o svolta romantica? -, fanno il giro dei social le immagini diin lacrime durante la cena didella pop star. Pochi giorni fa l’attrice e ...

