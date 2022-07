Beach volley, Campionato Italiano 2022 Termoli. Menegatti/Gottardi e Ranghieri/Lupo in campo nella seconda tappa Gold (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si disputa nel week end a Termoli in Molise, presso lo stabilimento Lido Tricheco Beach, la seconda tappa Gold del Campionato Italiano di Beach volley, quinta tappa del circuito tricolore, appuntamento molto importante, forse decisivo, per l’assegnazione del titolo tricolore per vincere il quale si terrà conto dei quattro migliori risultati ottenuti in stagione da ciascuna coppia che, dopo Caorle, avrà partecipato appunto ad almeno quattro tornei. In campo femminile, dopo la vittoria di Bellaria, torna al numero uno del seeding la coppia Menegatti/Gottardi che, nel frattempo, è salita altre due volte sul podio a livello internazionale (secondo posto a Lecce, terzo ad ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si disputa nel week end ain Molise, presso lo stabilimento Lido Tricheco, ladeldi, quintadel circuito tricolore, appuntamento molto importante, forse decisivo, per l’assegnazione del titolo tricolore per vincere il quale si terrà conto dei quattro migliori risultati ottenuti in stagione da ciascuna coppia che, dopo Caorle, avrà partecipato appunto ad almeno quattro tornei. Infemminile, dopo la vittoria di Bellaria, torna al numero uno del seeding la coppiache, nel frattempo, è salita altre due volte sul podio a livello internazionale (secondo posto a Lecce, terzo ad ...

