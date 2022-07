BCE alza i tassi, cosa cambia per il mutuo (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Bce ha deciso di aumentare il costo del denaro di 50 punti base contro i 25 annunciati a giugno. Il primo contraccolpo di questo aumento si sta riversando sull’Euribor 3 mesi che dal -0,24% di giugno è rapidamente salito allo 0,20% di oggi e si prevede che si assesti intorno allo 0,50% ad agosto. Questo impatterà certamente e rapidamente sui mutui a tasso variabile: un aumento di 50 punti base per un mutuo di 100 mila euro in 30 anni implica un aumento della rata mensile di circa 23,50 euro. Questo lo scenario tracciato dall’Osservatorio MutuiSupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne. L’indice IRS Al contrario l‘indice IRS, nonostante l’aumento del costo del denaro sta segnando una riduzione. L’IRS a 20 anni dal massimo del 2,58% toccato il 20 giugno è sceso fino al 1,99% del 22 luglio e non si esclude che possa stabilizzarsi su ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Bce ha deciso di aumentare il costo del denaro di 50 punti base contro i 25 annunciati a giugno. Il primo contraccolpo di questo aumento si sta riversando sull’Euribor 3 mesi che dal -0,24% di giugno è rapidamente salito allo 0,20% di oggi e si prevede che si assesti intorno allo 0,50% ad agosto. Questo impatterà certamente e rapidamente sui mutui a tasso variabile: un aumento di 50 punti base per undi 100 mila euro in 30 anni implica un aumento della rata mensile di circa 23,50 euro. Questo lo scenario tracciato dall’Osservatorio MutuiSupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne. L’indice IRS Al contrario l‘indice IRS, nonostante l’aumento del costo del denaro sta segnando una riduzione. L’IRS a 20 anni dal massimo del 2,58% toccato il 20 giugno è sceso fino al 1,99% del 22 luglio e non si esclude che possa stabilizzarsi su ...

