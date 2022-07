Bayern Monaco, Kahn chiude a Ronaldo: «Non si adatta alla nostra filosofia» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il dirigente del Bayern Monaco Kahn ha smentito nuovamente l’ipotetico arrivo in Baviera di Cristiano Ronaldo Olivier Kahn, direttore generale del Bayern Monaco, in una intervista alla Bild ha smentito nuovamente le voci di un possibile interessamento del club bavarese per Cristiano Ronaldo. SMENTITA – «Abbiamo discusso internamente della situazione legata a Cristiano Ronaldo. Lo considero uno dei migliori calciatori della storia ma siamo giunti alla conclusione che, nonostante la nostra ammirazione nei suoi confronti, non si adatta alla nostra filosofia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il dirigente delha smentito nuovamente l’ipotetico arrivo in Baviera di CristianoOlivier, direttore generale del, in una intervistaBild ha smentito nuovamente le voci di un possibile interessamento del club bavarese per Cristiano. SMENTITA – «Abbiamo discusso internamente della situazione legata a Cristiano. Lo considero uno dei migliori calciatori della storia ma siamo giunticonclusione che, nonostante laammirazione nei suoi confronti, non si». L'articolo proviene da Calcio News 24.

