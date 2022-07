Battiti Live | lo hanno cancellato! Il motivo é da non credere

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Una caduta di stile all’evento Mediaset. L’errore in diretta corretto in post produzione è da brividi: arriva la “censura” della gaffe Cheabbia poco a che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su Blog.it.

sottonaperloro2 : Quando fanno rivedere la puntata di Battiti Live a Gallipoli e nonostante tu lo abbia già visto ieri sera la guardi… - perfetta_cosi : RT @radionorba: Radio Norba Cornetto Battiti Live - Gallipoli, 3 luglio 2022 Nel #backstage della 4º serata di #battitilive #aka7even #noe… - Mariachiara108 : RT @emifriends: il padrone di battiti live - b4by_g1usy : RT @sottonaperloro2: Christian x Battiti Live ??Gallipoli ~ ~ ~ Hai spaccato lesgooo @turbojr_ ?? - savbrinaaa : RT @sottonaperloro2: Christian x Battiti Live ??Gallipoli ~ ~ ~ Hai spaccato lesgooo @turbojr_ ?? -

Sissi a2022, ma l'esibizione viene tagliata/ Bufera sul web: "Vergogna" Patrizia D'Angelo pronta a fare la sua scelta: Martina sarà d'accordo Dopo la cerimonia degli abbracci a Chi ...Dopo l'uscita dal talent diventa poi un membro die viene scelto come ballerino protagonista nel video del brano Stelle Cadenti di Ermal Meta. Nel 2021 ricopre anche il suo primo ruolo ...Una caduta di stile all'evento Mediaset Battiti Live. L'errore in diretta viene cancellato in post produzione: la motivazione è da non credere ...Elisabetta Gregoraci, conduttrice dello seguitissimo show musicale Battiti Live, si è resa protagonista di una gaffe piuttosto evidente durante l’ultima puntata dello spettacolo andata in onda su Ital ...