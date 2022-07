Battiti Live | la gaffe «Alvaro Soleil» della Gregoraci doppiata su Italia 1 – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Elisabetta(Foto US Mediaset) Lanon s’ha da sentire! Nella quarta puntata diin onda su1 è stato cancellato lo scivolone di ElisabettaconSoler. O meglio, è stato doppiato. La conduttrice, nella puntata di Gallipoli andata in scena lo scorso 3 luglio, presentando l’artista di Barcellona lo ha chiamato(qui potete vedere iloriginale), in un misto conSorge decisamente poco gratificante per l’ex giudice di X Factor. Un “erroraccio” che1 ha prontamente corretto, senza effettuare alcun taglio. Come? Laha doppiato se ...