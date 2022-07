Basket | il calendario della Serie A 2022 2023 | al via il 2 ottobre | subito Milano-Brescia

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La Legaha ufficializzato ilRegular SeasonA UnipolSai-23. Si prosegue con ilasimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quelloandata. domenica 2con il primo turno, preceduto dalla Supercoppa in programma amercoledì 28 e giovedì 29 settembre con la partecipazione di EA7 Emporio Armani Olimpia, Virtus Segafredo Bologna, Bertram Yachts Derthona Tortona e Banco di Sardegna Sassari. Al via: uno dei nuovi innesti in casa Olimpia, Nazareth Mitrou-Long, sfidala sua ex squadra. Sempre tra i grandi ex, Stefano Tonut ...

A seguito delle elezioni politiche indette per domenica 25 settembre, Lega Nazionale Pallacanestro comunica le nuove date della Supercoppa Lnp 2022 Old Wild West. Per la serie A2, la fase di ...... ROMA (ITALPRESS) - La Lega Basket ha ufficializzato il calendario della Regular Season della Serie A UnipolSai 2022-23. Dopo la grande svolta della scorsa ...La Lega Basket ha ufficializzato il calendario della regular season della Serie A 2022-23. Questa la prima giornata in programma domenica 2 ottobre: EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia; Bertram ...