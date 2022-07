Basket, Davide Moretti lascia ufficialmente l’Olimpia Milano: sempre più vicino il ritorno a Pesaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) La notizia era ormai nell’aria, quest’oggi l’AX Armani Exchange Olimpia Milano ha ufficializzato il tutto: Davide Moretti lascia definitivamente il club cestistico meneghino, il quale ha deciso di rescindere il contratto del classe 1998, cresciuto in quel di Roseto degli Abbruzzi. Moretti, dopo l’esperienza nell’università statunitense di Texas Tech, Moretti aveva fatto ritorno in Italia proprio all’Olimpia firmando un contratto triennale con opzione per un rinnovo biennale. Dopo un anno in forza all’Armani, Moretti è stato girato in prestito la scorsa stagione alla Carpegna Prosciutto Pesaro. Terminato il prestito, erano in corso discussioni circa la permanenza nelle Marche del cestista azzurro; le ipotesi in ballo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) La notizia era ormai nell’aria, quest’oggi l’AX Armani Exchange Olimpiaha ufficializzato il tutto:definitivamente il club cestistico meneghino, il quale ha deciso di rescindere il contratto del classe 1998, cresciuto in quel di Roseto degli Abbruzzi., dopo l’esperienza nell’università statunitense di Texas Tech,aveva fattoin Italia proprio alfirmando un contratto triennale con opzione per un rinnovo biennale. Dopo un anno in forza all’Armani,è stato girato in prestito la scorsa stagione alla Carpegna Prosciutto. Terminato il prestito, erano in corso discussioni circa la permanenza nelle Marche del cestista azzurro; le ipotesi in ballo ...

