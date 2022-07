Baseball | Serie A 2022 | la Fortitudo regola Parma nel match di recupero

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Regala sempre emozioni e sorprese latra Bologna e. Nelvalido per la poule scudetto del Campionato didia spuntarla stavolta è stata la, abile a vincere di misura con il risultato di 4-3. La compagine bolognese ha confezionato la vittoria nel primo e soprattutto nel quarto inning, trovando il primo punto di vantaggio grazie al singolo di Martini Parilli che ha concesso a Paolini di andare a segno e prendendo poi il largo grazie alla premiata ditta Paolini-Josephina-Gonzalez Tavera nella quarta ripresa. Non si è fatta comunque attendere più di tanto la risposta di, audace nell’accorciare le distanze nel sesto turno con due punti messi a referto per via di un singolo a sinistra di Joseph Timo e ...

OA Sport

... sia nella All - American Girls ProfessionalLeague che al di fuori di essa. Lasegue infatti Carson (Abbi Jacobson) , Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e ...Larievoca lo spirito gioioso dell'amato classico di Penny Marshall ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un'intera generazione di donne che sognavano di giocare aa ... Baseball, Serie A 2022: è il valzer delle triplette! Tutte le serie si chiudono sul 3-0 Una storia che vede il brand legato a Major League Baseball, Minor League Baseball e altre serie quali NCAA e NAIA da tempo immemore. Un successo che nasce dal carattere innovativo di un'azienda che, ...