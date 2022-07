Barcellona, De Jong in uscita: l’olandese preferisce il Chelsea allo United (Di mercoledì 27 luglio 2022) Frenkie De Jong sempre in uscita dal Barcellona. Il centrocampista olandese preferirebbe il Chelsea allo United in futuro Come riportato da Sport, Frenkie De Jong è pronto a salutare il Barcellona già in questa sessione di mercato, per un probabile futuro in Premier League. Il giocatore preferirebbe però il Chelsea allo United, nonostante la presenza di Ten Hag sulla panchina di quest’ultimo club. Il motivo? La voglia di continuare a giocare in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Frenkie Desempre indal. Il centrocampista olandese preferirebbe ilin futuro Come riportato da Sport, Frenkie Deè pronto a salutare ilgià in questa sessione di mercato, per un probabile futuro in Premier League. Il giocatore preferirebbe però il, nonostante la presenza di Ten Hag sulla panchina di quest’ultimo club. Il motivo? La voglia di continuare a giocare in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

