Barbara D'Urso "richiamata" dalle vacanze: Mediaset, indiscrezioni esplosive (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nemmeno il tempo di finire la stagione televisiva che Barbara D'Urso è già pronta a tornare in tv con il suo Pomeriggio 5, riconfermato da Mediaset con tantissime novità all'orizzonte. Alla presentazione dei palinsesti, in una serata caldissima d'estate, Pier Silvio Berlusconi ha fatto un vero e proprio endorsement a Carmelita nazionale. Riconfermata, alla faccia di chi pensava che il suo programma venisse quasi sicuramente cancellato. Assolutamente sbagliato. Gira voce, tra l'altro, che possa esserci un'anticipazione sulla tabella di marcia: il programma potrebbe iniziare ad agosto, secondo Davide Maggio. Se fosse vero, la conduttrice potrebbe godersi solo qualche altra settimana di vacanza e di relax. L'indiscrezione, però, non troverebbe ancora molti riscontri. La D'Urso dovrebbe ripartire a settembre, ...

