Barbara D’Urso, le elezioni politiche anticipano l'inizio di Pomeriggio Cinque (Di mercoledì 27 luglio 2022) Barbara D'Urso dovrà tornare prima dalle vacanze: Mediaset anticipa la partenza di Pomeriggio Cinque e degli altri talk a causa delle elezioni politiche. Barbara D'Urso dovrà fare prima le valigie e tornare a Milano: Mediaset anticiperà l'inizio di Pomeriggio Cinque e degli altri talk show autunnali a causa delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre. L'indiscrezione, data per prima da Davide Maggio, precisa che la D'Urso potrebbe tornare negli studi di Cologno Monzese il 22 agosto. La caduta del governo Draghi ha rivoluzionato i palinsesti delle emittenti televisive nazionali costrette a rivedere i propri piani, anche per giocare d'anticipo sulla concorrenza. Davidemaggio.it rivela ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022)D'Urso dovrà tornare prima dalle vacanze: Mediaset anticipa la partenza die degli altri talk a causa delleD'Urso dovrà fare prima le valigie e tornare a Milano: Mediaset anticiperà l'die degli altri talk show autunnali a causa dellefissate per il prossimo 25 settembre. L'indiscrezione, data per prima da Davide Maggio, precisa che la D'Urso potrebbe tornare negli studi di Cologno Monzese il 22 agosto. La caduta del governo Draghi ha rivoluzionato i palinsesti delle emittenti televisive nazionali costrette a rivedere i propri piani, anche per giocare d'anticipo sulla concorrenza. Davidemaggio.it rivela ...

gfvipnews_ : Pamela Prati avrebbe fatto cadere il contenzioso con Mediaset e Barbara d’Urso per entrare al #GfVip - conlavistablack : l'anno scorso le live di luca e deddy facevano 80 mila spettatori a. k. a share di barbara d'urso ma ora non più ci… - chebello16 : RT @carmelita_ooc: reaction video di barbara d'urso nei panni della dottoressa Gio - a thread: - chebello16 : RT @carmelita_ooc: Barbara d'urso spiega come bisogna lavare le mani - diorsunset_ : • Barbara D’Urso Possibilmente appena verrà mandata via da Mediaset perché secondo me senza contratti potrebbe ave… -