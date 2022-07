Barbara D’Urso, ferie rovinate: il (possibile) rientro anticipato in tv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Estate turbolenta per Barbara D’Urso, che dopo la riconferma del contratto con Mediaset sembrava aver ritrovato la serenità e stava trascorrendo le sue vacanze al mare con gli amici. E invece il riposo della guerriera potrebbe essere bruscamente interrotto: Mediaset l’avrebbe richiamata al fronte e dunque il ritorno in tv annunciato per settembre potrebbe essere anticipato. A spifferare il retroscena che si sta consumando tra i corridoi di Cologno Monzese e Capalbio è stato Davide Maggio, che dal suo blog annuncia anche quale sarebbe la data scelta per la ripartenza di Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso, quando ricomincia Pomeriggio Cinque Secondo il blog specializzato in televisione, di solito piuttosto attendibile quando si tratta di indiscrezioni di questo tipo, Barbara ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 luglio 2022) Estate turbolenta per, che dopo la riconferma del contratto con Mediaset sembrava aver ritrovato la serenità e stava trascorrendo le sue vacanze al mare con gli amici. E invece il riposo della guerriera potrebbe essere bruscamente interrotto: Mediaset l’avrebbe richiamata al fronte e dunque il ritorno in tv annunciato per settembre potrebbe essere. A spifferare il retroscena che si sta consumando tra i corridoi di Cologno Monzese e Capalbio è stato Davide Maggio, che dal suo blog annuncia anche quale sarebbe la data scelta per la ripartenza di Pomeriggio Cinque., quando ricomincia Pomeriggio Cinque Secondo il blog specializzato in televisione, di solito piuttosto attendibile quando si tratta di indiscrezioni di questo tipo,...

davidemaggio : #BOOM! I talk di Rete4 anticipano la partenza· Barbara D’Urso verso il rientro ad agosto (al momento il 22)… - zazoomblog : “L’hanno chiamata per dirglielo”. Barbara D’Urso rientra dalle ferie: la telefonata da Mediaset - #“L’hanno… - zazoomblog : Quando torna in tv Barbara d’Urso? Pomeriggio Cinque cosa succede a Cologno - #Quando #torna #Barbara #d’Urso? - infoitcultura : Novità inattese per Barbara D’Urso: tutte le indiscrezioni - cristia_urbano : RT @Mattiabuonocore: BOOM! I talk di Rete4 anticipano. Barbara D'Urso verso il rientro ad agosto -