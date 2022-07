Barbara d'Urso anticipa il ritorno in tv? L'indiscrezione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Barbara d'Urso potrebbe far ritorno in TV prima del previsto. O almeno così spiffera il portale DavideMaggio, che lancia l'indiscrezione secondo cui la conduttrice partenopea potrebbe essere richiamata in tv a fine agosto. Barbara d'Urso: rientro anticipato in tv? Il rientro su Canale 5 del volto Mediaset per eccellenza era fissato originariamente per il 5 settembre con Pomeriggio Cinque, subito dopo le vacanze estive. Ma ci potrebbe essere un anticipo di ben due settimane. Uno strappo alla regola che appare una novità assoluta per il Biscione. Sul portale si legge: «Ufficialmente il primo giorno di scuola di Barbara d'Urso è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano», ed ancora: «c'è ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 27 luglio 2022)d'potrebbe farin TV prima del previsto. O almeno così spiffera il portale DavideMaggio, che lancia l'secondo cui la conduttrice partenopea potrebbe essere richiamata in tv a fine agosto.d': rientroto in tv? Il rientro su Canale 5 del volto Mediaset per eccellenza era fissato originariamente per il 5 settembre con Pomeriggio Cinque, subito dopo le vacanze estive. Ma ci potrebbe essere un anticipo di ben due settimane. Uno strappo alla regola che appare una novità assoluta per il Biscione. Sul portale si legge: «Ufficialmente il primo giorno di scuola did'è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano», ed ancora: «c'è ...

davidemaggio : #BOOM! I talk di Rete4 anticipano la partenza· Barbara D’Urso verso il rientro ad agosto (al momento il 22)… - 361_magazine : Pomeriggio 5, trasmissione condotta da Barbara D'Urso, potrebbe tornare in tv prima del 5 settembre - zazoomblog : “L’hanno chiamata per dirglielo”. Barbara D’Urso rientra dalle ferie: la telefonata da Mediaset - #“L’hanno… - zazoomblog : Quando torna in tv Barbara d’Urso? Pomeriggio Cinque cosa succede a Cologno - #Quando #torna #Barbara #d’Urso? - infoitcultura : Novità inattese per Barbara D’Urso: tutte le indiscrezioni -