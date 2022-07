Barbara d’Urso anticipa il ritorno in tv con Pomeriggio 5? Rumor (Di mercoledì 27 luglio 2022) Barbara d’Urso torna con Pomeriggio 5 Mediaset ha già presentato il suo palinsesto per la stagione 2022-2023 e tra i programmi confermatissimi c’è anche Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Solitamente la trasmissione del daytime di Canale 5 prende il via a settembre. Il suo ritorno in TV è previsto infatti precisamente per il 5 settembre, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 27 luglio 2022)torna con5 Mediaset ha già presentato il suo palinsesto per la stagione 2022-2023 e tra i programmi confermatissimi c’è anche5 di. Solitamente la trasmissione del daytime di Canale 5 prende il via a settembre. Il suoin TV è previsto infatti precisamente per il 5 settembre, L'articolo proviene da Novella 2000.

