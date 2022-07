Barbara D’Urso anticipa il rientro: torna Pomeriggio 5 prima di settembre? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pomeriggio 5, trasmissione condotta da Barbara D’Urso, potrebbe tornare in tv prima del 5 settembre Tra i programmi confermati per la prossima stagione 2022-2023 a Mediaset c’è il noto format Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. L’inizio del programma è previsto a settembre e in particolare il 5 settembre, ma – come spiega Davide Maggio – il format potrebbe ripartire con due settimane d’anticipo. «Ufficialmente il primo giorno di scuola di Barbara D’Urso è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)5, trasmissione condotta da, potrebbere in tvdel 5Tra i programmi confermati per la prossima stagione 2022-2023 a Mediaset c’è il noto format5, condotto dasu Canale 5. L’inizio del programma è previsto ae in particolare il 5, ma – come spiega Davide Maggio – il format potrebbe ripartire con due settimane d’anticipo. «Ufficialmente il primo giorno di scuola diè fissato per lunedì 5. Ma a Cologno si mormora di un possibileagostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come ...

