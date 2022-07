Barbagianni per foto turistiche a Venezia, salvati dall'Usl (Di mercoledì 27 luglio 2022) Animali notturni e solitari, abituati a vivere al riparo delle rocce, due giovani Barbagianni che venivano utilizzati a Venezia come attrazione turistica da una coppia di giovani stranieri, per foto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Animali notturni e solitari, abituati a vivere al riparo delle rocce, due giovaniche venivano utilizzati acome attrazione turistica da una coppia di giovani stranieri, per...

