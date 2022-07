Aziende 4.0 e nuovi trend autunnali, Ruggiero (Innovation Manager): “Non fatevi trovare impreparati!” (Di mercoledì 27 luglio 2022) In vista dell’avvicinarsi della pausa estiva per – quasi – tutti i comparti produttivi, abbiamo fatto il punto della situazione sui trend che ci aspetteranno dal prossimo settembre: ne abbiamo parlato con l’Ing. Daniela Ruggiero, Innovation Manager di Fortress Lab Srl. Ing. Ruggiero, a cosa dovranno necessariamente pensare le Aziende dopo la pausa estiva, considerata la crisi politica nazionale e la sempre più impellente necessità di sostenibilità economica?“A molte cose, perché il mercato e l’innovazione non si fermano mai. Occorrerà puntare sempre di più su una gestione integrata e pianificata delle risorse, visti gli andamenti di mercato; sulla digitalizzazione e sull’innovazione, e lo dico sia per le Aziende grandi che piccole, perché senza servizi altamente ... Leggi su fmag (Di mercoledì 27 luglio 2022) In vista dell’avvicinarsi della pausa estiva per – quasi – tutti i comparti produttivi, abbiamo fatto il punto della situazione suiche ci aspetteranno dal prossimo settembre: ne abbiamo parlato con l’Ing. Danieladi Fortress Lab Srl. Ing., a cosa dovranno necessariamente pensare ledopo la pausa estiva, considerata la crisi politica nazionale e la sempre più impellente necessità di sostenibilità economica?“A molte cose, perché il mercato e l’innovazione non si fermano mai. Occorrerà puntare sempre di più su una gestione integrata e pianificata delle risorse, visti gli andamenti di mercato; sulla digitalizzazione e sull’innovazione, e lo dico sia per legrandi che piccole, perché senza servizi altamente ...

