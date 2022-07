Atletica, Marcell Jacobs e il rebus infortunio: riuscirà a correre gli Europei? La lesione e la riabilitazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Marcell Jacobs aveva dovuto rinunciare a correre le semifinali dei 100 metri ai Mondiali a causa di una contrattura all’adduttore. Il Campione Olimpico si era presentato a Eugene con la speranza di poter battagliare per qualcosa di importante, nonostante la stagione fosse stata caratterizzata da infortuni e stop in serie, ma proprio sul più bello aveva dovuto alzare bandiera bianca. Al ritorno a Roma si è sottoposto a una risonanza magnetica, la quale ha accertato la presenza degli esiti di una lesione tra il primo e il secondo grado al grande adduttore destro. Si parla di una problema fisico in fase riparativa, tanto che i medici della Fidal hanno disposto la prosecuzione del percorso riabilitativo fino a completa guarigione, ma i dubbi sulla presenza di Marcell Jacobs agli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022)aveva dovuto rinunciare ale semifinali dei 100 metri ai Mondiali a causa di una contrattura all’adduttore. Il Campione Olimpico si era presentato a Eugene con la speranza di poter battagliare per qualcosa di importante, nonostante la stagione fosse stata caratterizzata da infortuni e stop in serie, ma proprio sul più bello aveva dovuto alzare bandiera bianca. Al ritorno a Roma si è sottoposto a una risonanza magnetica, la quale ha accertato la presenza degli esiti di unatra il primo e il secondo grado al grande adduttore destro. Si parla di una problema fisico in fase riparativa, tanto che i medici della Fidal hanno disposto la prosecuzione del percorso riabilitativo fino a completa guarigione, ma i dubbi sulla presenza diagli ...

