Atletica, Marcell Jacobs: cresce l’ottimismo per gli Europei, ma non farebbe la 4×100 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Esserci o non esserci a Monaco? Tanti se lo chiedono e una risposta definitiva relativa alla partecipazione del bi-campione olimpico Marcell Jacobs agli Europei 2022 di Atletica ancora non c’è. L’azzurro, fermato da una moderata lesione in via di cicatrizzazione del grande adduttore destro a Eugene (Stati Uniti), sede dei Mondiali 2022, vuol correre nella rassegna continentale. Come riportato da un pezzo di Franco Fava del Corriere dello Sport, un po’ di ottimismo filtra. Un 2022 in cui Jacobs ha dovuto fare i conti con tanti contrattempi da quel “maledetto” 6 maggio, quando un virus gastrointestinale lo costrinse a dare forfait per il meeting di Nairobi. A seguire sono arrivati il 23 maggio una distrazione al bicipite sinistro (Golden Gala saltato), il 30 maggio un fastidio al gluteo (niente Diamond ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Esserci o non esserci a Monaco? Tanti se lo chiedono e una risposta definitiva relativa alla partecipazione del bi-campione olimpicoagli2022 diancora non c’è. L’azzurro, fermato da una moderata lesione in via di cicatrizzazione del grande adduttore destro a Eugene (Stati Uniti), sede dei Mondiali 2022, vuol correre nella rassegna continentale. Come riportato da un pezzo di Franco Fava del Corriere dello Sport, un po’ di ottimismo filtra. Un 2022 in cuiha dovuto fare i conti con tanti contrattempi da quel “maledetto” 6 maggio, quando un virus gastrointestinale lo costrinse a dare forfait per il meeting di Nairobi. A seguire sono arrivati il 23 maggio una distrazione al bicipite sinistro (Golden Gala saltato), il 30 maggio un fastidio al gluteo (niente Diamond ...

OA_Sport : #ATLETICA Marcell Jacobs: cresce l’ottimismo per gli Europei, ma non farebbe la 4×100 - Eurosport_IT : Jacobs sarà pronto per gli Europei? #Jacobs | #Atletica - OA_Sport : #ATLETICA Marcell Jacobs e il rebus infortunio: riuscirà a correre gli Europei? La lesione e la riabilitazione - Piergiulio58 : Marcell Jacobs: nuovi guai muscolari, rischia di saltare anche gli Europei di atletica di Monaco. MUSCOLI DI CRIST… - 361_magazine : Quando torna in pista #Jacobs? -