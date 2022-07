Atletica | Jacobs ce la fa per gli Europei?

OA_Sport : #ATLETICA Marcell Jacobs: cresce l’ottimismo per gli Europei, ma non farebbe la 4×100 - Eurosport_IT : Jacobs sarà pronto per gli Europei? #Jacobs | #Atletica - Gazzetta_it : Jacobs e gli Europei dopo l'infortunio: 'Io non mollo. Ho superato guai peggiori' #atletica - OA_Sport : #ATLETICA Marcell Jacobs e il rebus infortunio: riuscirà a correre gli Europei? La lesione e la riabilitazione - Piergiulio58 : Marcell Jacobs: nuovi guai muscolari, rischia di saltare anche gli Europei di atletica di Monaco. MUSCOLI DI CRIST… -

Per il momento non si hanno certezze,alternerà allenamenti tra piscina e palestra per recuperare un vista del secondo appuntamento importante dell'anno (15 21 ...Il marciatore per il momento tiene in piedi l'azzurra. L'altra medaglia di Eugene, Elena ... Il marchigiano, con tanti acciacchi proprio come, ha chiuso quarto e potrebbe arrivare a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La lesione muscolare alla gamba destra è seria, ma sabato l’olimpionico è atteso da un test. La strada per Monaco non è chiusa ...