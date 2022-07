Atalanta, Tavares in standby: la richiesta dell'Arsenal che blocca l'affare (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli esterni, storicamente, sono uno dei punti di forza del gioco di Gian Piero Gasperini. Al Genoa prima, all'Atalanta ora, sono spesso... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli esterni, storicamente, sono uno dei punti di forza del gioco di Gian Piero Gasperini. Al Genoa prima, all'ora, sono spesso...

MCriscitiello : Live Londra - Inter (tramite Busardó) chiede 70 mln al PSG per Skriniar. Non tramontate le piste inglesi. Il Chelse… - MCriscitiello : Live Londra - Tavares, non c’è l’accordo. Addio Atalanta che non accetta prestito secco. Ipotesi Parisi dell’Empoli… - Glongari : L’#Atalanta prova ad accelerare per Nuno Tavares dell’#Arsenal. Incontro in vista nelle prossime ore. #AFC - sportli26181512 : Atalanta, Tavares in standby: la richiesta dell'Arsenal che blocca l'affare: Gli esterni, storicamente, sono uno de… - AlfredoArtusi : RT @MCriscitiello: Live Londra - Tavares, non c’è l’accordo. Addio Atalanta che non accetta prestito secco. Ipotesi Parisi dell’Empoli. In… -