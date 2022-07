Aston Villa, le multe di Gerrard: 50 sterline se si fa la doccia senza infradito, 100 se non si sparecchia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Steven Gerrard detta legge sulla panchina dell’Aston Villa. Sul web gira un elenco di punizioni (20) che l’allenatore ha stabilito per i suoi giocatori un anno fa, trapelato solo adesso. As le racconta. Ci sono multe per qualsiasi tipo di comportamento. Si scopre così che, se ci si dimentica di indossare gli infradito quando si fa la doccia si va incontro ad una multa di 50 sterline. Se si arriva in ritardo ad una partita o ad un incontro pre-partita, la multa sarà di 1200 sterline, se un giocatore viene espulso la condanna sarà quella di portare la squadra intera a cena fuori per le quattro settimane successive. E ancora, per ogni minuto di ritardo all’allenamento, i calciatori dovranno pagare 200 sterline, 100 se ci si dimentica il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Stevendetta legge sulla panchina dell’. Sul web gira un elenco di punizioni (20) che l’allenatore ha stabilito per i suoi giocatori un anno fa, trapelato solo adesso. As le racconta. Ci sonoper qualsiasi tipo di comportamento. Si scopre così che, se ci si dimentica di indossare gliquando si fa lasi va incontro ad una multa di 50. Se si arriva in ritardo ad una partita o ad un incontro pre-partita, la multa sarà di 1200, se un giocatore viene espulso la condanna sarà quella di portare la squadra intera a cena fuori per le quattro settimane successive. E ancora, per ogni minuto di ritardo all’allenamento, i calciatori dovranno pagare 200, 100 se ci si dimentica il ...

