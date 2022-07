Ascolti TV 26 luglio 2022 | Reazione a Catena doppiamente stellare | UPAS impeccabile

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Giornata movimentata quella di ieri 26per i palinsesti Rai e Mediaset che hanno ottenuto una buona risonanza all'interno deglitv. Se in Prime Time si sono tenuti film, serie tv, partite di calcio, eventi musicali e gli immancabili programmi di attualità, nelle altre fasce orarie si sono registrati dei numeri interessanti e che non sfuggono all'attenzione del pubblico. Segnaliamo il boom ottenuto da, che è stata al centro di una vittoriavisto che i campioni hanno conquistato un bottino vertiginoso. Non trascuriamo, però, la soap opera partenopea, l'unica italiana in onda in estate: Un posto al sole!TV ieri 26Prime Time di svago con Battiti Live e i film Rai 1 è riuscita ad imporsi nel ...

robertalombardi : Queste le 9 proposte del @Mov5Stelle per le quali oggi saremmo disposti a votare la fiducia al #Governo. #Draghi ci… - Mattiabuonocore : Boom Il Commissario Manara su Rai Premium: 3.1%-4.7% al pomeriggio - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #26luglio ?? - MondoTV241 : Ascolti TV di martedì 26 luglio 2022: Innamorarsi a Bora Bora vince su Un boss in salotto, bene Battiti live… - bellicapelli15 : Ascolti tv martedì 26 luglio 2022: vince Rai 1 con 2 mln, seguita da Canale 5 e da Battiti Live a 1,3… -

tv martedì 262022: preserale e access prime time Techetechetè sfonda il muro dei 3 milioni di utenti. Rai Uno "Techetechetè è stato seguito da 3.030.000 spettatori (19.4%). Canale5: ...Redazione Sorrisi Rai1, Innamorarsi a Bora a Bora : 2.081.000 spettatori (share 14,36%) Canale 5, Un boss in salotto : 1.732.000 spettatori (share 12,54%) Italia 1, Battiti Live : 1.295.000 spettatori ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 26 luglio 2022 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...