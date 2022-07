Ascolti e pubblicità in crescita per il Tour de France (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Tour fa crescere gli Ascolti di France Télévisions Le Figaro, di Tom Kerkour, pag. 28 I ricavi pubblicitari del gruppo per l’edizione 2022 sono aumentati del 10%. Quanto è noioso il Tour de France? Le valutazioni dicono il contrario! France Télévisions, l’emittente ufficiale della competizione, ha fatto lunedì il suo bilancio dell’edizione 2022. In media, 4 milioni di spettatori hanno seguito la trasmissione su France 2, “la migliore audience sul canale dal 2011”. Questo entusiasmo lo rende il canale più visto finora nel mese di luglio, con il 19,1% di share. La situazione è positiva anche su France 3, con una media di 2,5 milioni di spettatori. L’unica leggera flessione è stata registrata nel numero totale di persone che hanno seguito la ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilfa crescere glidiTélévisions Le Figaro, di Tom Kerkour, pag. 28 I ricavi pubblicitari del gruppo per l’edizione 2022 sono aumentati del 10%. Quanto è noioso ilde? Le valutazioni dicono il contrario!Télévisions, l’emittente ufficiale della competizione, ha fatto lunedì il suo bilancio dell’edizione 2022. In media, 4 milioni di spettatori hanno seguito la trasmissione su2, “la migliore audience sul canale dal 2011”. Questo entusiasmo lo rende il canale più visto finora nel mese di luglio, con il 19,1% di share. La situazione è positiva anche su3, con una media di 2,5 milioni di spettatori. L’unica leggera flessione è stata registrata nel numero totale di persone che hanno seguito la ...

GiovanniSalici : @nadiafrancy @evelynbani @ladyonorato @preglias Smettete di guardare Rai Mediaset la7...basta! Niente ascolti niente pubblicità per Diana! - katirobi1 : RT @elisanapoli93: Hai la faccia come il culo a vantarti dei tuoi ascolti quando metti solo gli ascolti della prima mezz'ora che poi sono c… - Giusi2023 : RT @elisanapoli93: Hai la faccia come il culo a vantarti dei tuoi ascolti quando metti solo gli ascolti della prima mezz'ora che poi sono c… - elisanapoli93 : Hai la faccia come il culo a vantarti dei tuoi ascolti quando metti solo gli ascolti della prima mezz'ora che poi s… - CarloUlivi : @battistabd @doluccia16 Senza considerare le fake news che vi girate e gonfiate di disinformazione tra l'uno e l'al… -