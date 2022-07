(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDi seguito la nota della Procura della Repubblica, in merito all’deldi Pago Veiano, Mauro Dee di altre due persone: “Nella mattinata odierna, all’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, la Tenenza della Guardia di Finanza di Piedimonte Matese ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di undi un Comune della Provincia di Benevento, di un imprenditore edile e di un tecnico di fiducia dele dell’imprenditore, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di più delitti di ...

enpaonlus : ENPA: L’abbandono è un atto ignobile e un reato punito dalla legge. ?I dati del @MinisteroSalute? ?@lazampa? ?… - anteprima24 : ** #Arresto del #Sindaco De Ieso: 90mila euro il prezzo corruttivo, un vero modus operandi **… - LaRoss93718963 : RT @Piccoitalia: il drop di Q 3717 dice proprio questo La prima accusa [unseal] attiverà il risveglio del pop di massa. Il primo arresto v… - Giulia08390249 : RT @Piccoitalia: il drop di Q 3717 dice proprio questo La prima accusa [unseal] attiverà il risveglio del pop di massa. Il primo arresto v… - Piccoitalia : il drop di Q 3717 dice proprio questo La prima accusa [unseal] attiverà il risveglio del pop di massa. Il primo ar… -

RaiNews

... oltre a portare a uningiusto, alla fine ha impedito alla polizia di cercare altre piste. ... L'intelligenza artificiale non sembra essere perfetta: un rapporto2021 affermava che l'89% ...... il conducente ha cercato di dileguarsi a piedi, venendo prontamente bloccato; tratto infatta salva la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, su disposizioneP. M. di turno,... Faceva propaganda jihadista sul web: un arresto a Lecce Nelle prime ore serali del 25 luglio 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo ungherese per il reato di Rapina Impropria in Abitazione. Alle ore 19.05, una volante della Poli ...È morto poco dopo il suo arrivo in ospedale l'operaio 51enne folgorato in un'azienda di Annone Brianza, in provincia di Lecco, nel tardo pomeriggio di ieri. L’incidente è avvenuto poco prima della chi ...