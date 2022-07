Arrestato il sindaco di Pago Veiano | «Gare d' appalto pilotate»

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildi, Mauro De Ieso, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e turbativa d'asta. Stessa misura anche per un...

Il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, ai domiciliari insieme ad altre due persone, l'imprenditore 50enne di Dugenta, Michele Formichella, e un tecnico di fiducia del sindaco e dell'imprenditore