Argentina: Passarella ha una malattia grave. La Fiorentina: “Sempre al tuo fianco Caudillo” (Di mercoledì 27 luglio 2022) FIRENZE - Brutta notizia dall'Argentina: Daniel Passarella soffrirebbe di una malattia degenerativa. 'Sempre al tuo fianco Caudillo''. Così la Fiorentina, attraverso un post su Twitter , ha voluto inviare un messaggio di sostegno e vicinanza a uno dei più grandi campioni della storia viola, capitano dell'Argentina campione del mondo nel 1978. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 luglio 2022) FIRENZE - Brutta notizia dall': Danielsoffrirebbe di unadegenerativa. 'al tuo''. Così la, attraverso un post su Twitter , ha voluto inviare un messaggio di sostegno e vicinanza a uno dei più grandi campioni della storia viola, capitano dell'campione del mondo nel 1978. L'articolo proviene da Firenze Post.

