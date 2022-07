Appalti truccati | arrestati il sindaco di Pago Veiano e due imprenditori

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArresti domiciliari per ildiMauro De Ieso. La misura interdittiva è scattata all’alba per disposizione della procura della Repubblica eseguita dalla Guardia di Finanza. I reati ipotizzati sono turbativa d’asta e corruzione. L’inchiesta risale all’anno 2020 ed il reato sarebbe stato commesso per favorire un imprenditore di Dugenta un 50enne difeso dall’avvocato Ettore Marcarelli anche lui finito ai domiciliari. Ilè difeso dall’avvocato Vincenzo Regardi. Altre persone risultano coinvolte nell’inchiesta, ma al momento non è dato conoscere ulteriori dettagli. Risulta coinvolto anche un tecnico Luigi Rito Pennucci. L'articolo proviene da Anteprima24.it.