(Di mercoledì 27 luglio 2022) Prendi un angolo d’Italia di grande fascino come può essere piazza Duomo ad Ortigia o piazza del Campo a Siena, aggiungi una comitiva di turisti, i tavolini di un bar all’aperto, una giornata di sole e un po’ di ghiaccio che tintinna nei bicchieri: la perfetta istantanea della vacanza made in Italy, secondo la maggior parte degli stranieri. È quanto emerge da uno studio promosso da Sanbittèr condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su un campione di trecento turisti attraverso un monitoraggio dei principali social network, forum, blog e community lifestyle internazionali. L’all’italiana, tra gli stranieri, è un trend che non conosce battute d’arresto (68%) e i suoi più grandi estimatori sono i tedeschi (61%) che hanno superato americani (56%), francesi (45%), turisti dell’Est Europa (37%) e cinesi (32%). Ad affascinare è l’Italia dei piccoli ...

GRETA1SGARBO : RT @danyevha: Adesso ci vuole un aperitivo qui!!!??????…vero genovesi?? - MaddyZizzari : RT @danyevha: Adesso ci vuole un aperitivo qui!!!??????…vero genovesi?? - foradini : @Uther_Raffaele @fanale76 ma “ ape” sta per aperitivo vero? ?? - VictorNickol : RT @danyevha: Adesso ci vuole un aperitivo qui!!!??????…vero genovesi?? - SergioBartoloz1 : @filipporiccio1 @MissDistAlgo @LucioMM1 Vero; si nota però una differenza tra la Lega delle regioni e la Lega nazio… -

Linkiesta.it

... la Passione e la Creatività di Campari " simbolo dell'italiano per eccellenza " tornano ... accompagnando ospiti e spettatori in une proprio viaggio nella Passione e nella Creatività, ...Questo capo è une proprio passepartout e dovrebbe essere presente negli armadi di ognuna di ... Inoltre, possiamo anche optare per un sandalo con tacco in occasione di unserale. Se ... Aperitivo, il vero rito italiano Per sette stranieri su dieci in visita nel nostro Paese, il drink da sorseggiare all’aperto è un momento irrinunciabile ...«Oggi l’aperitivo si è trasformato in un sostituto di una cena ... Meglio una bevanda analcolica, in cui è vero che c’è comunque lo zucchero, ma l’alcol è assente. Se, invece, non si vuole rinunciare ...