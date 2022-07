(Di mercoledì 27 luglio 2022) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle impreseElectronics Italia S.p. A., Opia Ltd e World Business S.r.l. per...

IAmAntitrust : RT @Italian: Antitrust: lente su Samsung, presunte condotte ingannevoli - IAmAntitrust : RT @tvdigitaldivide: Antitrust: lente su Samsung, presunte condotte ingannevoli - Italian : Antitrust: lente su Samsung, presunte condotte ingannevoli - tvdigitaldivide : Antitrust: lente su Samsung, presunte condotte ingannevoli - fisco24_info : Antitrust: lente su Samsung, presunte condotte ingannevoli: L'Autorità valuterà le promozioni commerciali -

Agenzia ANSA

Sotto ladell'Autorità sono finite le promozioni con cui si offre la possibilità di cedere a prezzi vantaggiosi il vecchio telefonino in caso di acquisto di uno nuovo. Secondo l', però,...L'articolo di Emanuela Rossi Si è chiusa con impegni l'istruttoria dell'nei confronti ... l'etichetta a semaforo finita sotto ladell'Autorità della Concorrenza e del Mercato anche con ... Antitrust: lente su Samsung, presunte condotte ingannevoli L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle imprese Samsung Electronics Italia S.p.A., Opia Ltd e World Business S.r.l. per presunte ...(Adnkronos) – Samsung nel mirino dell’Antitrust per le promozioni e le offerte sugli smartphone. L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle imprese Samsung Electronics Ital ...