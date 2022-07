Antitrust, avviata un’istruttoria nei confronti di Samsung: promozioni sui cellulari senza “adeguata informazione” al consumatore (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Samsung Electronics Italia, Opia Ltd e World Business per “presunte condotte ingannevoli e aggressive“. Ad attirare l’attenzione dell’Antitrust sono state alcune promozioni e, in particolare, quella che riguarda la possibilità di cedere a prezzi vantaggiosi il vecchio telefonino in caso di acquisto di uno nuovo. Ciò che è assente all’interno della promozione, secondo l’Autorità, è “un’adeguata e chiara informazione“. Il consumatore infatti non è reso in grado di capire che si tratta di un articolato processo di vendita del prodotto usato e che quella indicata nella pubblicità rappresenta soltanto una stima di massima. Inoltre l’Antitrust ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio neidiElectronics Italia, Opia Ltd e World Business per “presunte condotte ingannevoli e aggressive“. Ad attirare l’attenzione dell’sono state alcunee, in particolare, quella che riguarda la possibilità di cedere a prezzi vantaggiosi il vecchio telefonino in caso di acquisto di uno nuovo. Ciò che è assente all’interno della promozione, secondo l’Autorità, è “un’e chiara“. Ilinfatti non è reso in grado di capire che si tratta di un articolato processo di vendita del prodotto usato e che quella indicata nella pubblicità rappresenta soltanto una stima di massima. Inoltre l’ha ...

fattoquotidiano : Antitrust, avviata un’istruttoria nei confronti di Samsung: promozioni sui cellulari senza “adeguata informazione”… - toninominino : Yuka, si chiude con accettazione di impegni l'istruttoria avviata dall'Antitrust - IAmAntitrust : RT @ItaliaOggi: Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di Samsung per presunte condotte ingannevoli - IAmAntitrust : RT @antitrust_it: #Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di #Samsung per presunte condotte ingannevoli e aggressive #tutelaconsumat… - ItaliaOggi : Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di Samsung per presunte condotte ingannevoli -