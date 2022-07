Anna Pettinelli finalmente può dirlo | Cosa è accaduto davvero dietro le quinte | rapporto distrutto

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La conduttriceharivelato la verità sulledello storico format: come stannole cose La conduttrice radiofonica(screenshot Witty)Periodo particolarmente movimentato perche si è ritrovata al centro dell’occhio del ciclone. Una clamorosa indiscrezione arrivata in questi giorni ha infatti annunciato la sua esclusione dalla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Non è ancora dato da sapere se la decisione sia arrivata solo da parte degli autori o di comune accordo. In entrambi i casi però, il risvolto è dei più dolorosi per lei che non sarà quindi in studio a settembre. La sua sarà senza dubbio una pesantissima assenza in quanto la ...