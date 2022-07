Angola: trovato diamante rosa più grande degli ultimi 300 anni (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'Angola celebra il suo nuovo il diamante rosa, 'Lulo Rose'. La pietra da 170 carati, che prende il nome dalla miniera in cui è stata trovata, pesa 34 grammi ed è la più grande scoperta negli ultimi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'celebra il suo nuovo il, 'Lulo Rose'. La pietra da 170 carati, che prende il nome dalla miniera in cui è stata trovata, pesa 34 grammi ed è la piùscoperta negli...

