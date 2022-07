Amici, dietro le quinte choc | “Mi ha bloccato sui social”: è scontro aperto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Incredibile rivelazione quella fatta da uno dei volti principali di Amici di Maria de Filippi. Ormai è tutto chiaro: non si sopportano Amici (Youtube)Il talent show di Maria de Filippi ha fatto emergere, nel corso degli anni, tantissimi nuovi artisti. Si pensi solo ad Emma Marrone e Alessandra Amoroso: la scena pop attuale è dominata da artisti nati grazie ad Amici. Il programma, però, ha consentito anche a personaggi già noti nel mondo dello spettacolo di rilanciarsi in nuove vesti, come Raimondo Todaro o Lorella Cuccarini. dietro ai sorrisi e alla benevolenza che tutti mostrano durante le puntate, però, si celano storie ben più intricate. Nelle ultime ore, una professoressa di Amici ha ammesso una litigata epocale con una collega: è rimasta senza parole. Amici, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Incredibile rivelazione quella fatta da uno dei volti principali didi Maria de Filippi. Ormai è tutto chiaro: non si sopportano(Youtube)Il talent show di Maria de Filippi ha fatto emergere, nel corso degli anni, tantissimi nuovi artisti. Si pensi solo ad Emma Marrone e Alessandra Amoroso: la scena pop attuale è dominata da artisti nati grazie ad. Il programma, però, ha consentito anche a personaggi già noti nel mondo dello spettacolo di rilanciarsi in nuove vesti, come Raimondo Todaro o Lorella Cuccarini.ai sorrisi e alla benevolenza che tutti mostrano durante le puntate, però, si celano storie ben più intricate. Nelle ultime ore, una professoressa diha ammesso una litigata epocale con una collega: è rimasta senza parole., ...

