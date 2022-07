Ambiente e sport equestri – Una firma importante per la rinascita dei Pratoni del Vivaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Questa mattina, presso i Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Presidente della Federazione Italiana sport equestri, Marco Di Paola, e la Sindaca di Rocca di Papa, Veronica Cimino, hanno firmato il protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’Impianto sportivo Equestre di Rocca di Papa. Alla cerimonia, che si è svolta con la conduzione di Roberto Tavani, Delegato allo sport Regione Lazio, è intervenuto anche Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma e Sindaco di Colleferro. Nello splendido scenario dei Pratoni dal 15 al 25 settembre verranno ospitati i FEI World Championships 2022 di due discipline: il concorso completo (15-18 settembre) – che sarà qualificante per i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) Questa mattina, presso idela Rocca di Papa, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Presidente della Federazione Italiana, Marco Di Paola, e la Sindaca di Rocca di Papa, Veronica Cimino, hannoto il protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’Impiantoivo Equestre di Rocca di Papa. Alla cerimonia, che si è svolta con la conduzione di Roberto Tavani, Delegato alloRegione Lazio, è intervenuto anche Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma e Sindaco di Colleferro. Nello splendido scenario deidal 15 al 25 settembre verranno ospitati i FEI World Championships 2022 di due discipline: il concorso completo (15-18 settembre) – che sarà qualificante per i ...

italiaserait : Ambiente e sport equestri – Una firma importante per la rinascita dei Pratoni del Vivaro - RaiperilSociale : #30luglio - #27agosto Mediterranea 2022 'La civiltà blu'. All'interno del magico scenario del Circeo una rassegna… - Tele90_canale98 : Messina plogging, sport e cura dell’ambiente - MDiretta : Messina, domenica 31 l’evento “Messina Plogging 2022” in un tratto di spiaggia a Torre Faro con partenza ed arrivo… - tornacontoec : ? A breve i bandi per aree #Terremoto Centro Italia, anche per il #nonprofit ?? Hai bisogno di aiuto per mettere… -