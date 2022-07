Amanti energici (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un amico mi ha messo in contatto con un tizio molto più giovane per procurarmi dell’erba e non solo. Lo chiameremo “il Belloccio”, che mi chiede se può portare le palette per sculacciare. Ma ahia vuol dire ahia. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un amico mi ha messo in contatto con un tizio molto più giovane per procurarmi dell’erba e non solo. Lo chiameremo “il Belloccio”, che mi chiede se può portare le palette per sculacciare. Ma ahia vuol dire ahia. Leggi

lacittanews : 27 luglio 2022 16:04 Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito. Un amico mi ha messo… - Alise0 : RT @Internazionale: “Un amico mi ha messo in contatto con un tizio molto più giovane per procurarmi dell’erba e non solo. Lo chiameremo 'il… - Internazionale : “Un amico mi ha messo in contatto con un tizio molto più giovane per procurarmi dell’erba e non solo. Lo chiameremo… -

Colazione calda o fredda Dolce o salata Idee e consigli della nutrizionista Martina Donegani Leggi anche › Dimagrire e sentirsi più energici con la colazione proteica: ecco come si fa ... Sempre per gli amanti della colazione fredda uno spunto è il chia pudding , il budino ai semi di ... Il cono gelato in argento da 650 euro realizzato da Delfina Delettrez ...una scorta di zuccheri utili per restare energici anche nelle giornate più afose. Per stuzzicare la golosità, vediamo quali sono le novità di questa estate in tema di gelati Baiocchi . Gli amanti dei ... Internazionale Ilary Blasi reagisce al gossip: replica da urlo. E i presunti amanti si sfilano… La conduttrice ha avuto una reazione che ha lasciato tutti di stucco. Nel frattempo vengono smontati due gossip… Sono giorni infuocati per Totti e Ilary Blasi. Inevitabile d’altra parte: loro stessi a ... Leggi anche › Dimagrire e sentirsi piùcon la colazione proteica: ecco come si fa ... Sempre per glidella colazione fredda uno spunto è il chia pudding , il budino ai semi di ......una scorta di zuccheri utili per restareanche nelle giornate più afose. Per stuzzicare la golosità, vediamo quali sono le novità di questa estate in tema di gelati Baiocchi . Glidei ... Amanti energici - Dan Savage La conduttrice ha avuto una reazione che ha lasciato tutti di stucco. Nel frattempo vengono smontati due gossip… Sono giorni infuocati per Totti e Ilary Blasi. Inevitabile d’altra parte: loro stessi a ...